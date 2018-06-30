اليوم.. الحكم على بديع و738 آخرين في "فض اعتصام رابعة"

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و738 متهمًا آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة".





وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.



