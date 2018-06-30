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جنة 10 سنوات تشرح الآثار بلغة الإشارة (فيديو)

السبت 30/يونيو/2018 - 07:40 ص
جنة 10 سنوات تشرح الآثار بلغة الإشارة (فيديو)
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حسام زيدان
 
قدم بسام الشماع، عضو اتحاد الكتاب وعضو الجمعية التاريخية والمحاضر المعروف، مساء الجمعة، في محاضرته بساقية الصاوي،  طفلة عمرها 10 سنوات بصفتها أصغر محاضرة في التاريخ.

وكانت المفاجأة للحضور أن جنة 10 سنوات تمتلك القدرة على ترجمة شرح الآثار للغة الإشارة، وقد استطاعت جنة شرح بعض القطع الأثرية فقط بالإشارة.

وتوجهت جنة بالشكر للدكتور علاء محمود رئيس قسم الزجاج بمتحف الفن الإسلامي على ما قدمه لها من دعم في تجميع المعلومات عن القطع الأثرية، وكذلك بالشكر للأستاذ بسام الشماع الذي ساعدها كي تصقل موهبتها في الإلقاء.

واستطاعت جنة أن تلفت الأنظار بمحاضرتها في وقت سابق بمكتبة مصر العامة حول الاسطرلاب وهو اختراع يوناني طوره العرب واستخدم في تحديد موقع النجوم وبدايات الشهور وتقدير أعماق البحار، ولفتت الأنظار مساء اليوم الجمعة بترجمتها شرح الآثار للغة الإشارة، والتي نشاهدها عبر الفيديو التالي.
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