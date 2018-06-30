أحمد حسن: انتظروا عائدا ضخما من نادي بيراميدز بعد 4 سنوات

أكد أحمد حسن المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز إف سي، والقائم بمنصب المشرف العام على الكرة بالنادي، أن نادي الأهرام بمثابة قوة على الساحة الرياضية المصرية، وأن مستثمر سعودي هو من يستثمر بعد شرائه للنادي.

وقال أحمد حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "روسيا 2018" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية أن سبورت، إن النادي سيكون قادرا على تحقيق عائد مادي أكبر بكثير من المقابل المادي الذي دفعه النادي عند شرائه، وذلك عقب 4 سنوات.

يذكر أن نادي بيراميدز إف سي يترأسه مستثمر سعودي وقام بضخ الملايين لشراء ابرز اللاعبين في الدوري المصري ومن بينهم مجدي أفشة وأحمد جمعة ورجب بكار ورباعي برازيلي بجانب جهاز فني برازيلي.