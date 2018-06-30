شاهد.. أول اعتراف من عكاشة بحب حياة الدرديري وسر لأول مرة في علاقتهما (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن "الإعلامية حياة الدرديري هي أول حب في حياته"، بحسب تعبيره، وذلك خلال حوار سابق في شهر رمضان مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس".





وأضاف "عكاشة"، أنه "مدين لها بحياته، ولكن تسبب البعض في اختلاق مشكلات بينهما مؤخرًا".



