شاهد.. أول اعتراف من عكاشة بحب حياة الدرديري وسر لأول مرة في علاقتهما (فيديو)
السبت 30/يونيو/2018 - 07:00 ص
الفجر
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن "الإعلامية حياة الدرديري هي أول حب في حياته"، بحسب تعبيره، وذلك خلال حوار سابق في شهر رمضان مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس".
وأضاف "عكاشة"، أنه "مدين لها بحياته، ولكن تسبب البعض في اختلاق مشكلات بينهما مؤخرًا".
وناشد "عكاشة"، حياة الدرديري، بالعودة إلى قناة الفراعين، قائلًا: "إنت اتظلمتي وأنا أخدتلك حقك، وبناشدك العودة إلى مقعدك في البرنامج".
وكشف "عكاشة" عن سر لأول مرة بينهما، بالقول: "حياة الدرديري أنقذتني من محاولتي اغتيال خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة"، مشددًا: "حياة كانت هتموت مرتين بسببي؛ مرة في بورسعيد ومرة في إسكندرية علشان تنقذني.. مدين ليها بحياتي حقيقي".
وكشف الإعلامي توفيق عكاشة أمس، عن عقد قرانه على المذيعة حياة الدرديري التي رافقته الرحلة في قناة الفراعين من خلال برنامجهما "مصر اليوم".
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