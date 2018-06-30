نانسي عجرم تحتضن علم المغرب خلال حفلها بمهرجان موازين (صورة)

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة لها وهي تحتضن علم المغرب خلال حفلها بمهرجان موازين الغنائي.





كان الآلاف من جمهور المطربة اللبناني نانسي عجرم، حرصوا على حضور الحفل الغنائي الذي أحيته مطربتهم المفضلة.





وقدمت عجرم، خلال الحفل باقة من أغانيها الشهيرة والمميزة، من بينها "الدنيا حلوة، حاسة بيك، خمسة فرفشة" وغيرها.



