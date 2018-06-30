بث مباشر فرنسا الآن
السبت 30/يونيو/2018 - 05:46 ص
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موعد مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم؟
5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
4:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
5:00 مساءاً بتوقيت العراق .
4:00 مساءاً بتوقيت السودان .
5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
3:00 مساءاً بتوقيت تونس .
3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
5:00 مساءاً بتوقيت قطر.
2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
معلومات عن مشاهدة فرنسا والأرجنتين اليوم فرنسا Vs الأرجنتين، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1 + بي إن 4k, الملعب : کازان أرينا، المعلق : المعلقين : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + خليل البلوشي (بي إن 4k) .
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