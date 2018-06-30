أحمد حسن يفجرها: عقد رعاية بيراميدز سيضرب الأهلي والزمالك

أكد أحمد حسن المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز إف سي، والقائم بمنصب المشرف العام على الكرة بالنادي، أن الأهرام بمثابة قوة على الساحة الرياضية المصرية، وأن مستثمر سعودي هو من يستثمر بعد شرائه للنادي.

وقال أحمد حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "روسيا 2018" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية أن سبورت، إن رقم رعاية نادي بيراميدز سوف يفوق عقود رعاية أندية الأهلي والزمالك.

يذكر أن نادي بيراميدز إف سي يترأسه مستثمر سعودي وقام بضخ الملايين لشراء ابرز اللاعبين في الدوري المصري ومن بينهم مجدي أفشة وأحمد جمعة ورجب بكار ورباعي برازيلي بجانب جهاز فني برازيلي.