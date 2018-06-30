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دومينيك حوراني تشارك جمهورها صورتها في أحدث إطلالاتها

السبت 30/يونيو/2018 - 05:43 ص
دومينيك حوراني تشارك جمهورها صورتها في أحدث إطلالاتها
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الفجر الفني
 

شاركت المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، معجبيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة في أحدث إطلالاتها.

وعلقت حوراني، على الصورة قائلة: "الشياطين تقع في حب الملائكة طول الوقت". 

وعبر جمهور المطربة عن إعجابهم الشديد، بالصورة وبإطلالة مطربتهم المفضلة، وتغزل العديد في جملها وأناقتها.



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