دومينيك حوراني تشارك جمهورها صورتها في أحدث إطلالاتها
السبت 30/يونيو/2018 - 05:43 ص
الفجر الفني
شاركت المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، معجبيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة في أحدث إطلالاتها.
وعلقت حوراني، على الصورة قائلة: "الشياطين تقع في حب الملائكة طول الوقت".
وعبر جمهور المطربة عن إعجابهم الشديد، بالصورة وبإطلالة مطربتهم المفضلة، وتغزل العديد في جملها وأناقتها.
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