لايف الآن بث مباشر مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم 30-6-2018 كأس العالم 2018

يلا شوت مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر ماتش الأرجنتين وفرنسا اليوم 30-6-2018 كأس العالم 2018، بث حي الأرجنتين وفرنسا كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا من خلال البث المباشر يوم السبت ضمن مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم روسيا 2018 متاحة حصرياً عبر قنوات beIN.

معلومات عن مشاهدة فرنسا والأرجنتين اليوم فرنسا Vs الأرجنتين، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1 + بي إن 4k, الملعب : کازان أرينا، المعلق : المعلقين : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + خليل البلوشي (بي إن 4k) .