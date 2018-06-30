المتحدث الرسمي لبيراميدز: أل شيخ والبدري لم يوجها أي إساءة للأهلي

أكد أحمد حسن المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز إف سي، والقائم بمنصب المشرف العام على الكرة بالنادي، أن النادي بمثابة قوة على الساحة الرياضية المصرية، وأن مستثمر سعودي هو من يستثمر بعد شرائه.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "روسيا 2018" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية أن سبورت، أن تركي ال شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، وحسام البدري رئيس نادي بيراميدز، لم يوجها الإساءة للنادي الأهلي كما يدعي البعض من اللجان الإلكترونية.

يذكر أن نادي بيراميدز إف سي يترأسه مستثمر سعودي وقام بضخ الملايين لشراء أبرز اللاعبين في الدوري المصري ومن بينهم مجدي أفشة وأحمد جمعة ورجب بكار ورباعي برازيلي بجانب جهاز فني برازيلي.