بانيجا عن هدف ميسي: كان علي فقط رفع رأسي لتمرير الكرة ثم قام الساحر بكل شيء

أكد إيفر ‏بانيجا نجم وسط منتخب الأرجنتين، أن زميله بالمنتخب ليونيل ميسي هو القائد الذي يريد الفوز دائماً، وهذا ما يميزه عن الاَخرين.

وقال بانيجا خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده قبل مواجهة فرنسا بثمن نهائي المونديال: "‏من الرائع جدا تواجد لاعب بقيمة ميسي معنا، أشعر بالفخر للمشاركة بجواره".

وأضاف: "‏شاهدنا ميسي يقفز على أرض الملعب ليعترض الكرة في آخر دقائق مباراة ​نيجيريا​, علينا جميعًا أن نضحي برؤوسنا من أجل هذا المنتخب".

وتابع: "‏فيما يتعلق بتمريرة الهدف الأول في مرمى نيجيريا، كان علي فقط رفع رأسي لتمرير الكرة ثم ميسي قام بكل شيء".

وأكمل: "‏من الطبيعي أن ميسي لم يكن يحظى بوقت جيد لأننا لم نبدأ كأس العالم كما أردنا، لحسن الحظ شعرنا بالراحة في المباراة الأخيرة".

وعلق على إحاطة ‏ميسي بـ أربعة أو خمسة أو حتى ستة لاعبين قائلاً: "تكررت كثيراً.. يحدث دائماً.. أتمنى أن يكون لدينا إمكانية لعب الكرات له غداً والعثور عليه في الوقت المناسب، حتى يتمكن من اللعب بشكل مريح ومساعدته قدر الإمكان".