"الفجر" في موقع أحد مشروعات تطوير العشوائيات بالبحر الأحمر (فيديو وصور)

مالم تكن ثورة 30 يونيو ما كان تحققت مثل هذه المشروعات القومية في مختلف المجالات بجميع محافظات الجمهورية ومن أهمها تطوير وإنقاذ المناطق العشوائية بمصر ؛ ثورة 30 يونيو هي إنتفاضة شعبية ضد الضغيان الأخواني الذي كان في طريقه لضياع مصر، إلا وأن جائتهم الثلاثين من يونيو التي صححت الطريق ووضعت خارطة طريق بقيادة حكيمة تقود البلاد لطريق النجاه والنمو الأقتصادي.



حيث تواصل محافظة البحر الأحمر، العمل من الإنتهاء من مشروع تطوير العشوائيات التي بدأت في تنفيذه نهاية عام 2016 والذي بالفعل تم الإنتهاء من المشروع بالكامل وجاري تمهيد الموقع العام للمشروع في مدن المحافظة المختلفة تمهيدا لتسليمه للأهالي.



والتقت عدسة بوابة الفجر بالمهندس صبحي الطيري نائب رئيس جهاز التعمير بمحافظة البحر الأحمر، المشرف علي المشروعات البديلة للعشوائيات بالمحافظة؛ والذي قال أن صندوق تطوير المناطق العشوائية، يعمل على تطوير عدد من المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة نحو 509 ملايين جنيه، تتضمن إنشاء 37 عمارة، و974 بيتا، يستفيد بها ما يزيد على 10 آلاف نسمة.



وأوضح "صبحي" أنه تم تنفيذ مشروع تطوير منطقة زرزارة، بمدينة الغردقة، ويستهدف المشروع إنشاء 27 عمارة سكنية و250 بيتًا، بمنطقة مساكن الروضة "خلف الشيخ الشحات"، لنقل سكان المنطقة غير القادرين على التطوير الذاتي إليها ؛ مؤكدا أنه تم إعداد مخطط تفصيلي لمنطقة زرزارة، يستوعب 563 وحدة سكنية بحالة إنشائية تسمح للأهالي بتطويرها ذاتيًا بنفس الموقع، موضحًا أنه سيستفيد من المشروع حوالي 5،55 ألف نسمة، بتكلفة حوالي 195 مليون جنيه.



وأضاف "صبحي" في تصريحات لـ "لفجر" إنه يجري تطوير 3 مناطق مهددة للحياة، منطقتان بمدينة الغردقة، ومنطقة بمدينة رأس غارب، وهي مناطق معرضة لمخاطر الانهيارات الصخرية طبقًا لتقرير المخاطر الجيولوجية.



وأشار نائب رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر ؛ يستهدف مشروع التطوير توفير وحدات سكنية بديلة للسكان بمواقع التطوير بنفس المدن "3 عمارات بمساكن الروضة بالغردقة، و80 بيتًا بمنطقة عشش البلد برأس غارب"، بتكلفة 60 مليون جنيه، ويستفيد به 700 نسمة.



وأضاف انه يجري تنفيذ مشروع تطوير منطقة الكلاحين بمدينة القصير، لتوفير منزل بمساحة 150م2، وتم إنشاء 36 بيتًا "دور واحد" بمساحة 90م2، وعمارتين سكنيتين، بتكلفة 29 مليون جنيه، ويستفيد به نحو 400 نسمة.



وتابع "صبحي" تم الإنتهاء من مشروع تطوير منطقة زرزارة، بمدينة سفاجا، بإنشاء 174 بيتًا "دور واحد" بمساحة 90م2، إضافة إلى إنشاء 3 عمارات سكنية توفر 60 وحدة، بتكلفة 76 مليون جنيه، ويستفيد بالمشروع نحو 1،1 ألف نسمة ؛ وفي سياق متصل أكد "صبحي" أنه جاري إنهاء مشروع تطوير منطقة عشش البلد بمدينة رأس غارب بإنشاء 434 بيتًا "دور واحد" بمساحة 90م2، وعمارتين سكنيتين، بهما 32 وحدة، بتكلفة حوالي 185 مليون جنيه، ويستفيد به نحو 2،3 ألف نسمة.



ووجة المهندس "صبحي الطيري" نائب رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر ؛ رسالة للأهالي والمواطنين المستفيدين بالمساكن والوحدات البديلة للعشوائيات بالبحر الأحمر ؛ أن يحافظو علي تلك الوحدات التي تم إنشاءها من أجلهم بتعليمات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من منطلق حرصة وخوفه علي المواطنين من قاطني تلك المناطق الخطرة وتحقيقا للعدالة الإجتماعية بين أضياف المجتمع ؛ مؤكدا أن تلك الوحدات هي ملكية خاصة لكل مواطن سيتم تسليمة.