بث مباشر مباراة فرنسا اليوم

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معلومات عن مشاهدة فرنسا والأرجنتين اليوم فرنسا Vs الأرجنتين، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : کازان أرينا، المعلق : لم يحدد بعد حتي الآن .

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