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أصالة لـ"تامر حبيب" في عيد ميلاده: "بتشبه الحياة والفرح"

السبت 30/يونيو/2018 - 03:57 ص
أصالة لـتامر حبيب في عيد ميلاده: بتشبه الحياة والفرح
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الفجر الفني
 

هنأت المطربة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده.
 
ونشرت أصالة صورة لحبيب، معلقة عليها: "بيشبه الفرح.. بيشبه المحبّة.. بيشبه الحياة.. واليوم عيده كلّ سنة والدنيا حلوة بوجودك تمّوره الغالي" 

يذكر أن أصالة تحضر حاليًا لألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.


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