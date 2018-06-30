أصالة لـ"تامر حبيب" في عيد ميلاده: "بتشبه الحياة والفرح"





هنأت المطربة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده.

ونشرت أصالة صورة لحبيب، معلقة عليها: "بيشبه الفرح.. بيشبه المحبّة.. بيشبه الحياة.. واليوم عيده كلّ سنة والدنيا حلوة بوجودك تمّوره الغالي"





يذكر أن أصالة تحضر حاليًا لألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



