أصالة لـ"تامر حبيب" في عيد ميلاده: "بتشبه الحياة والفرح"
السبت 30/يونيو/2018 - 03:57 ص
الفجر الفني
هنأت المطربة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده.
ونشرت أصالة صورة لحبيب، معلقة عليها: "بيشبه الفرح.. بيشبه المحبّة.. بيشبه الحياة.. واليوم عيده كلّ سنة والدنيا حلوة بوجودك تمّوره الغالي"
يذكر أن أصالة تحضر حاليًا لألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عيد ميلاد سينما دراما تامر حبيب الفجر الفني اصالة أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018