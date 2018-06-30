رئيس الجمهورية يشرف على الافتتاح الرسمي لـ"كرسي أبو القاسم الشابي للشعر"

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مساء الجمعة بمدينة الثقافة بتونس العاصمة على الافتتاح الرسمي لـ"كرسي أبو القاسم الشابي للشعر".

و تمّ إنشاء هذا الكرسي تحت اشراف رئاسة الجمهورية وبمبادرة من المؤسسة الكويتية "عبد العزيز سعود البابطين الثقافية" وبالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية وذلك اعتبارا لمكانة أبو القاسم الشابي الرياديّة كمبدع فذ ساهم بأثره الشعري في النهوض بالوعي المجتمعي.

وسيتضمن برنامج الأنشطة التي ستنظم مستقبلا في إطار هذا الكرسي، عديد الفعاليات الثقافية كالأمسيات والندوات والدورات في اللغة العربية وعلم العروض الشعري. وأقيمت، بالمناسبة، أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من الشعراء من تونس وعدد من الدول العربية، وحضرها محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية وعبد العزيز سعود البابطين رئيس "مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية" وعدد من الشخصيات الثقافية وثلة من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس.