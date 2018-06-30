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مهرجان بوقرنين: الفنان التونسي هو "الملك"

السبت 30/يونيو/2018 - 04:02 ص
مهرجان بوقرنين: الفنان التونسي هو الملك
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محمد وليد الجموسي
 
تنطلق الدورة الجديدة من مهرجان بوقرنين يوم 10 جويلة لتتواصل الى غاية يوم 15 اوت .
وركزت هيئة المهرجان بشكل واضح على حضور الفنان التونسي من خلال تنظيم عديد العروض الفنية وستكون من ابرز السهرات صابر الرباعي ولطفي بوشناق وزياد غرسة والزيارة والامين النهدي وهالة المالكي وبلطي وحمودة ووليد التونسي وفلاقة وغيرها من السهرات الاخرى التي تراهن عليها الهيئة المديرة لمهرجان بوقرنين والتي ستعلن على تفاصيلها في ندوة صحفية تلتئم يوم الخميس 5جويلة في نزل الافريكا بالعاصمة بداية من الساعة العاشرة صباحا.
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