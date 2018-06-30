"حظك اليوم برج السرطان السبت 30 يونيو 2018"

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وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج السّرطان:

استجمع شجاعتك من أجل تحقيق المشروعات المُعد لها منذ مدة ودافع عن أفكارك بالتأكيد الذاتي حتى تتغلب على المتشككين. سوف يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر. هذا صحيح أيضًا بالنسبة لحياتك العاطفية. لا تخجل من إظهار هذا الجانب المكتشف حديثًا من ذاتك – هكذا يكون التقدم إلى الأمام.