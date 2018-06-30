الجبلاية تعيد الطبيب الأبيض لقيادة الفراعنة

دخل الفرنسي فيليب تروسيه المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا وبوركينا فاسو، ضمن حسابات الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، لقيادة المنتخب الوطني الأول، خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وعاد الملقب بـ"الطبيب الأبيض" نظرًا لنجاحه الملحوظ في القارة السمراء، إلى ترشيحات الجبلاية بعد اجتماع أكثر من عضو بالموافقة على تولي تروسيه، القيادة الفنية خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، خلال المرحلة المقبلة.

وسبق أن درب الطبيب الأبيض، عدة منتخبات إفريقية وقادها للنجاح أبرزها بوركينا فاسو، وساحل العاج، ونيجيريا، بجانب قيادته للمنتخب الياباني للعبور إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم التي أقيمت في كوريا واليابان 2002، وتوج بلقبها منتخب البرازيل.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق رحيل هيكتور كوبر عن قيادة المنتخب الوطني، عقب توديعه نهائيات كأس العالم من الدور الأول بدون رصيد من التقاط.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، خلال شهر سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون منتصف 2019.