سامباولي: سأظل مدربا للأرجنتين طالما قادرا على القتال

أكد خورخي سامباولي أنه سيظل مدربًا لمنتخب الأرجنتين، وسوف يقاتل من أجل البقاء لفترة أطول في هذا المنصب الذي سعى كثيرًا إليه في الماضي.

وقال سامباولي، خلال تصريحات صحفية: "طالما أستطيع أن أقاتل سأكون هنا كل يوم للقتال من أجل الأرجنتين".

وكان سامباولي موضع استهزاء بعد حديثه مع ميسي خلال مباراة الأرجنتين ونيجيريا بخصوص إجراء تغيير بنزول سيرجيو أجويرو.

وأوضح سامباولي أنه يتحدث مع اللاعبين بشكل عام وكل ما ذكره لميسي هو أمر شخصي لا يجب أن يعرفه البعض.

وتابع: "هذه ليست أمور عامة لوصفها، نحن نتخذ قرارات مهمة في المباريات وكنت أقوم ببساطة بشرحها، نحن نستخدم استراتيجية معينة باستخدام المزيد من اللاعبين المهاجمين".

وواصل: "لم أقل للاعبين عن من سيلعب أمام فرنسا، نحن واثقون بأنفسنا، ونعرف كيف نلعب أمام المنتخب الفرنسي، سنترك قلوبنا على أرض الملعب".