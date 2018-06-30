خاص.. الإسماعيلي والمصري يتصارعان لضم مهاجم الزمالك السابق
السبت 30/يونيو/2018 - 02:35 ص
أحمد الهواري
بدأ مسئولو ناديي الإسماعيلي والمصري، في التحرك من أجل التفاوض لضم أحمد علي مهاجم المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعلم "الفجر الرياضي" أن هناك جلسة حاسمة
اليوم السبت، بين مسئولي المصري ونظيره المقاولون لحسم الصفقة، حيث يرغب حسام حسن
في ضم اللاعب، لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجم الفريق البورسعيدي أحمد جمعة في الفترة المقبلة.
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