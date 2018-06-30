فرج عامر: اتحاد الكرة فشل إداريا وفنيا مع المنتخب

أكد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه توقع إخفاق منتخب مصر في مونديال روسيا، كما أشار إلى أن اتحاد الكرة فشل إداريا وفنيا.

وقال عامر، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "كل الناس كانت تتوقع أن مؤتمر اتحاد الكرة يحمل الكثير من الردود، ولكنه كان فاشل ولا يحمل سوى الفشل".

وتابع: "كل الشواهد قبل الذهاب إلى كأس العالم كانت تؤكد حدوث إخفاق، وقد توقعت قبلها أن روسيا ستفوز بثلاثة أهداف وفوز السعودية بثنائية قبل هذه المباريات".

وواصل: "لن ينجح أي مدرب مع المنتخب في ظل المنظومة الكروية الحالية في مصر، ولن يحقق نتائج أفضل مما حدثت خلال الفترة الماضية".