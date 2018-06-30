ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. تعرف على سر سفر محمد صلاح إلى لبنان (صورة)

السبت 30/يونيو/2018 - 02:28 ص
عاجل.. تعرف على سر سفر محمد صلاح إلى لبنان (صورة)
محمد صلاح
طباعة
محمد الصو
 

 

غادر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، القاهرة صباح أمس الجمعة، متجهًا إلى لبنان، عقب الخروج من نهائيات كأس العالم.

 

وجاء سفر صلاح إلى بيروت، بسبب إنتاج إحدى الشركات فيلم وثائقي عن تاريخ اللاعب ومسيرته، ومشاركته في الجزء الأخير من الفيلم والذي سيتم عرضه خلال الأشهر المقبلة.

 

ومن المقرر أن يعود صلاح، إلى معقل الريدز خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازته عقب توديع المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم بعد تذيله ترتيب المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، في البطولة المقامة في روسيا، بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

 

عاجل.. تعرف على سر سفر محمد صلاح إلى لبنان (صورة)
المزيد عن: نهائيات كأس العالم محمد صلاح ليفربول لبنان فيلم وثائقي عاجل رياضة السفر للبنان أخبارالرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
16:00
-
الأرجنتين
أوروجواي
-
x
20:00
-
البرتغال
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 3:00:01 AM