عاجل.. تعرف على سر سفر محمد صلاح إلى لبنان (صورة)

غادر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، القاهرة صباح أمس الجمعة، متجهًا إلى لبنان، عقب الخروج من نهائيات كأس العالم.

وجاء سفر صلاح إلى بيروت، بسبب إنتاج إحدى الشركات فيلم وثائقي عن تاريخ اللاعب ومسيرته، ومشاركته في الجزء الأخير من الفيلم والذي سيتم عرضه خلال الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن يعود صلاح، إلى معقل الريدز خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازته عقب توديع المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم بعد تذيله ترتيب المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، في البطولة المقامة في روسيا، بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.