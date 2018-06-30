كاسيميرو: نيمار ورونالدو من عالم آخر

أكد كاسميرو، نجم وسط منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد، أنه سعيد للغاية للعب بجوار نيمار في السيليساو مشيرًا إلى أنه قادر على تغيير نتيجة أي مباراة لصالحهم، كما يرى أن الثلاثي نيمار ورونالدو وميسي من عالم آخر.

وقال كاسميرو، خلال تصريحات صحفية: " نيمار ورونالدو لاعبان استثنائيان، يمكن أن يغير أحدهما نتيجة المباراة في أي لحظة، أنهم من عالم آخر".

وتابع: "كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار هم أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وأنا سعيد لأنني ألعب بجوار أحدهم".

وتحدث كاسميرو، عن كون البرازيل أحد المرشحين لحصد البطولة مؤكدًا: "مع كل الاحترام نحن كلاعبين ندرك أن كوننا مرشحين للفوز باللقب لا يعني أن فريقنا سيفوز بأقل مجهود".

وواصل: "لدينا مثال جيد جدًا للمنتخب الألماني، كانوا مفضلين في بداية كأس العالم ولم يتجاوزوا المرحلة الأولى، ولكن بكل تواضع نعرف أن لدينا فريق جيد وعلينا اللعب بشكل مميز للتغلب على المكسيك في دور الـ 16".