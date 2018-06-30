فرج عامر: أقول لمهاجمي سفر النواب للمونديال "أخرسوا" (فيديو)

شن فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، هجوما حادا على منتقدي سفر النواب لتشجيع مصر في مونديال روسيا.

وقال فرج عامر، خلال حديثه لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "قانون الرياضة الذي اعترض عليه البعض حصل على الموافقة بالإجماع وبسببه أرسل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية رسالة شكر لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب".

وتابع: "قانون الرياضة سيفتح مجال للاستثمار الرياضي في العالم، ومصر ستشهد انطلاقة تاريخية في الفترة المقبلة".

كما انتقد "عامر" الذين هاجموا سفر النواب إلى روسيا لدعم المنتخب قائلا: "اللي يقول مجلس النواب دفع كام هقول ليه اخرس، إيه المشكلة ما مصر كلها سافرت وأنتوا على قلبكم فلوس متلتلة".