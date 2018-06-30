طوارئ في البحر الأحمر تزامنا مع احتفالات ثورة 30 يونيو

أعلنت محافظة البحر الأحمر اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.



وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن جميع مدن المحافظة ستشهد احتفالات بقصور الثقافة وممشي النصر الجديد بالغردقة والذي سيشهد عروضًا فنية مختلفة.



وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المشاركة في تنظيم الاحتفالية للظهور بالمظهر اللائق والمشرف ويليق بمحافظة البحر الأحمر.



ومن جانبها أكدت الدكتورة نجلاء شطا وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن المستشفيات العامة والوحدات الصحية تعمل بكامل طاقتها، لافتًا إلى أنه تم وقف جميع الإجازات بالقطاع الصحي وهيئة الإسعاف ورفع درجة الطوارئ القصوى، وذلك في أقسام الاستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات استعدادًا لأي أحداث طارئة تحدث خلال الاحتفالات لا قدر الله، مشيرًا إلى أنه سيتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف على الطرق العامة والميادين وأماكن الاحتفالات.