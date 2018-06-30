أحمد حسن: اللجان الالكترونية وراء الهجوم على نادي بيراميدز.. والجمهور "ملوش" علاقة

أكد أحمد حسن المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز إف سي، والقائم بمنصب المشرف العام على الكرة بالنادي، أن الأهرام بمثابة قوة على الساحة الرياضية المصرية، وأن مستثمر سعودي هو من يستثمر بعد شرائه لهذا الكيان.

وقال أحمد حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "روسيا 2018" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية أون سبورت، إن هناك لجان إلكترونية من شخصيات مرموقة هي وراء الهجوم على النادي، مشيرًا إلى أن تلك اللجان لا علاقة لها بالجمهور.

يذكر أن نادي بيراميدز إف سي يترأسه مستثمر سعودي وقام بضخ الملايين لشراء أبرز اللاعبين في الدوري المصري ومن بينهم مجدي أفشة وأحمد جمعة ورجب بكار ورباعي برازيلي بجانب جهاز فني برازيلي.