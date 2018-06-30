عايض يطرح 5 أغنيات في ميني ألبوم "بالموت جا" (صور)





أطلق المطرب السعودي عايض، ميني ألبوم جديد بعنوان "بالموت جا" يضم 5 أغنيات تعاون فيها مع مجموعة من أبرز صناع الأغنية الخليجية والعربية وذلك على قناته الخاصة بـ "يوتيوب" وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.





أغنيات الميني ألبوم جميعها من ألحان ياسر بوعلي ومن إنتاج شركة Luxury KSA وهي "بالموت جا" من كلمات قوسو توزيع: خالد عز و"استراحة محارب" من كلمات العالية ، توزيع: سيروس، و"طول غيابه" من كلمات عبد الرحمن العبيدان، توزيع هشام السكران، و"لو تبي" كلمات العالية، توزيع خالد عز و، "ما بين اثنين" من كلمات قوس وتوزيع: عصام الشرايطي





عايض، بدأ نشاطه قبل 3 سنوات بأغنية "ساقي العطش" واستطاع من خلال مجموعة من الأغنيات المختارة وأكثر من ميني ألبوم سابق ضم عدداً من الأغنيات الناجحة التي طرحها خلال العامين الماضيين أن يؤسس لنفسه قاعدة من محبي أسلوبه الغنائي أضافهم لمتابعيه كواحد من مشاهير السوشيال ميديا.





وعن الألبوم الجديد قال عايض: "لم أبتعد كثيرًا عن اللون الغنائي الشبابي الذي عرفني به الجمهور، وساعدني في ذلك الملحن العبقري ياسر بوعلي الذي ساهم ببناء هذه الشخصية الفنية، وأتمنى أن ينال الألبوم على إعجاب الجمهور السعودي والخليجي والعربي"، مؤكداً بأنه سيحتار مجموعة من الأغنيات لتصويرها قريباً، كما أنه سيقدم أغنيات ألبومه الجديد في الحفلات القادمة باذن الله.



