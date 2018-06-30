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نجم المكسيك: نيمار يتحايل على الحكام للحصول على الأخطاء

السبت 30/يونيو/2018 - 01:45 ص
نجم المكسيك: نيمار يتحايل على الحكام للحصول على الأخطاء
نيمار
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عمر عبد العزيز
 

 

انتقد نجم دفاع منتخب المكسيك جواردادو، نجم هجوم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، واصفًا إياه بالمتحايل على الحكام للحصول على الأخطاء.

 

وقال جواردادو في تصريحات صحفية: "كلنا نعرف من هو نيمار، لكن القرار لايعود لي أو لفريقي للحكم عليه، الحكام والفيفا يستطيعون".

 

وأضاف: "جميعنا نعرف بأن نيمار يحب أن يكسب الأخطاء، يرمي نفسه على الأرض كثيراً، لكن هذا هو أسلوبه باللعب، والشخص الذي يستطيع إيقافه هو الحكم وليس نحن".

 

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