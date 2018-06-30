نجم المكسيك: نيمار يتحايل على الحكام للحصول على الأخطاء
السبت 30/يونيو/2018 - 01:45 ص
عمر عبد العزيز
انتقد نجم دفاع منتخب المكسيك جواردادو، نجم هجوم منتخب البرازيل
نيمار دا سيلفا، واصفًا إياه بالمتحايل على الحكام للحصول على الأخطاء.
وقال جواردادو في تصريحات صحفية: "كلنا نعرف من هو نيمار، لكن القرار لايعود لي أو لفريقي للحكم
عليه، الحكام والفيفا يستطيعون".
وأضاف: "جميعنا نعرف بأن نيمار يحب أن يكسب الأخطاء،
يرمي نفسه على الأرض كثيراً، لكن هذا هو أسلوبه باللعب، والشخص الذي يستطيع إيقافه
هو الحكم وليس نحن".
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