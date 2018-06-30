نجم المكسيك: نيمار يتحايل على الحكام للحصول على الأخطاء

انتقد نجم دفاع منتخب المكسيك جواردادو، نجم هجوم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، واصفًا إياه بالمتحايل على الحكام للحصول على الأخطاء.

وقال جواردادو في تصريحات صحفية: "‎كلنا نعرف من هو نيمار، لكن القرار لايعود لي أو لفريقي للحكم عليه، الحكام والفيفا يستطيعون".

وأضاف: "جميعنا نعرف بأن نيمار يحب أن يكسب الأخطاء، يرمي نفسه على الأرض كثيراً، لكن هذا هو أسلوبه باللعب، والشخص الذي يستطيع إيقافه هو الحكم وليس نحن".