محمد رمضان يوجه رسالة للشعب السوري
السبت 30/يونيو/2018 - 04:21 ص
مريم الشريف
وجه الفنان محمد رمضان، رساله للشعب السوري، أكد لهم خلالها أن الظروف الصعبه تصنع شعب عظيم، مشيرًا إلى أن مصر مرت في التاريخ منذ أيام الهكسوس بظروف صعبة، ولذلك هي بلد عظيم تعيش على ذكرى حضارة كبيرة.
وأكد خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن الشعب السوري سيتخطى جميع الأزمات التي تعرض لها، وسيعود أفضل من الأول.
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