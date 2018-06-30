محمد رمضان يوجه رسالة للشعب السوري





وأكد خلال لقائه فى برنامج "مساء

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" المذاع على قناة "

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" تقديم الإعلامي أسامة كمال،









وجه الفنان محمد رمضان، رساله للشعب السوري، أكد لهم خلالها أن الظروف الصعبه تصنع شعب عظيم، مشيرًا إلى أن مصر مرت في التاريخ منذ أيام الهكسوس بظروف صعبة، ولذلك هي بلد عظيم تعيش على ذكرى حضارة كبيرة.أن الشعب السوري سيتخطى جميع الأزمات التي تعرض لها، وسيعود أفضل من الأول.