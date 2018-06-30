ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد رمضان يوجه رسالة للشعب السوري

السبت 30/يونيو/2018 - 04:21 ص
محمد رمضان يوجه رسالة للشعب السوري
طباعة
مريم الشريف
 

وجه الفنان محمد رمضان، رساله للشعب السوري، أكد لهم خلالها أن الظروف الصعبه تصنع شعب عظيم، مشيرًا إلى أن مصر مرت في التاريخ منذ أيام الهكسوس بظروف صعبة، ولذلك هي بلد عظيم تعيش على ذكرى حضارة كبيرة.

وأكد خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن الشعب السوري سيتخطى جميع الأزمات التي تعرض لها، وسيعود أفضل من الأول.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا محمد رمضان فن سينما سوريا دراما الفجر الفني الشعب السوري أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
16:00
-
الأرجنتين
أوروجواي
-
x
20:00
-
البرتغال
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 5:00:03 AM