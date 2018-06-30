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محمد رمضان: هذا الفنان أول من هنأني بنجاح "نسر الصعيد"

السبت 30/يونيو/2018 - 02:30 ص
محمد رمضان: هذا الفنان أول من هنأني بنجاح نسر الصعيد
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مريم الشريف
 

كشف الفنان محمد رمضان، النقاب عن أن الفنان ياسر جلال،  أول من هنأه على نجاح "نسر الصعيد" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي. 

وأكد رمضان، خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن "جلال" فنان رائع ويستحق هذا النجاح.

وفي سايق آخر عبر عن حبه لأغنية "الهمة" للمطرب الكبير الراحل محرم فؤاد، موضحا أنها تحمسه كثيرًا.



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