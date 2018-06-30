طوارئ في الغربية استعدادا لاحتفالات ثورة 30 يونيو

أعلنت محافظة الغربية اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.



ومن جانبه، قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إن الاحتفالات ستغطي جميع قطاعات ومراكز ومدن المحافظة وتتضمن عروضًا فنية، كما سيتم تزيين الشوارع والميادين بالبالونات والأعلام ابتهاجًا بهذه المناسبة.



وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المشاركة في تنظيم الاحتفالية للظهور بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة الشرقية.



وأكد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إن المديرية وضعت خطة محكمة لتأمين احتفالات المحافظة بثورة يونيو، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات مشددة لتأمين المواطنين أثناء احتفالاتهم وتكثيف الحملات الأمنية والمرورية لضبط الخارجين على القانون، وتحقيق الانضباط بالشارع وحماية المواطنين من ممارسة أمور البلطجة والتحرش ونشر رجال المرور في جميع الميادين والشوارع والطرق العامة لتسيير الحركة المرورية والدفع بأقوال أمنية وانتشار قوات التدخل السريع.



وأشار الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، بأن المستشفيات العامة والوحدات الصحية تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أنه تم وقف جميع الإجازات بالقطاع الصحي وهيئة الإسعاف ورفع درجة الطوارئ القصوى، وذلك في أقسام الاستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات استعدادا لأي أحداث طارئة تحدث خلال الاحتفالات، مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف على الطرق العامة والميادين وأمام ديوان عام المحافظة.