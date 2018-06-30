غزل المحلة يستعد للموسم الجديد بمعسكر خارجي

قرر فريق غزل المحلة بقيادة "صابر عيد" خوض معسكر خارجي، يبدأ اليوم السبت ولمدة 10 أيام بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

واختتم الفريق تدريباته على ملعب غزل المحلة يوم الخميس، وحصل اللاعبين على راحة سلبية بالأمس لمدة 24 ساعة، على أن يجتمع الفريق صباح اليوم، ويسافر لمقر الأكاديمية.

يذكر أن غزل المحلة تعاقد مع 17 لاعبا جديدا لتعزيز صفوف الفريق استعداد للموسم الجديد، ويحل ضيفا على كفر الشيخ في الجولة الأولى من دوري القسم الثاني والمقرر لها يوم 9/8.