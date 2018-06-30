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عاجل.. إصابة 4 بينهم عروسين في حادث تصادم سيارتين بحفل زفاف ببني سويف

السبت 30/يونيو/2018 - 01:45 ص
عاجل.. إصابة 4 بينهم عروسين في حادث تصادم سيارتين بحفل زفاف ببني سويف
أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
أصيب 4 أشخاص بينهم عروسين، فى حادث تصادم سيارتين بموكب حفل الزفاف بقرية "بليفيا" التابعة لمركز بنى سويف، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف العام.

والمصابون هم: "إسلام سيد محمد" 25 سنة، إشتباه مابعد الارتجاج و"إيمان محمد أحمد" 19 سنة، إشتباه مابعد الارتجاج و"محمد سلامة محمد" 23 سنة، كسر بالضلوع والطفلة "جنا جمال مرسى" 10 سنوات، اشتباه كسر بالساق الأيسر، جميعهم يقيمون بقرية "بليفيا" التابعة لمركز بنى سويف.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
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