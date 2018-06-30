مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مسجد السيد البدوي بطنطا (صور)

تفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، مساء الجمعة، يرافقه اللواء أشرف درويش، مساعد مدير أمن الغربية، ولفيف من القيادات الأمنية، الخدمات والتمركزات المعينة لتأمين محيط المسجد الأحمدي.



ويأتى ذلك في إطار المتابعة الميدانية للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طـارئة فى ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد قبل احتفالات الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.



وشدد مدير الأمن على تكثيف الإجراءات الأمنية، للتصدي لأي أعمال إرهابية أو إجرامية في محيط الكنائس، وتسيير دوريات متواصلة فى الشوارع، وكذلك بتسيير الحركة المرورية ورفع سيارات الانتظار الخاطئ بتطوير وتفعيل دور الأكمنة بدائرة مدينة المحلة وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون أي تجاوزات من أي نوع.



وشدد "حسونة" على المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وأهمية احترام حقوق الإنسان وحسن التعامل مع المواطنين أثناء أداء الخدمة الشرطية.