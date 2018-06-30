ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب بلجيكا يؤكد جاهزية لوكاكو ويوضح آخر تطورات إصابة فيرمايلين

السبت 30/يونيو/2018 - 01:19 ص
مدرب بلجيكا يؤكد جاهزية لوكاكو ويوضح آخر تطورات إصابة فيرمايلين
لوكاكو
طباعة
عمر عبد العزيز
 

 

أكد روبرتو مارتينيز ‏المدير الفني للمنتخب البلجيكي، أن مهاجمه العملاق روميلو لوكاكو صار بخير، وجاهز لمواجهة منتخب اليابان في ثمن نهائي مونديال روسيا.

 

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: "لوكاكو أكمل تدريبات يوم الجمعة مع زملائه، وليست لديه أي مشكلة، وهو مستعد للمشاركة أساسياً".

 

وأضاف: "فيرمايلين تعرض لضربة في عينه، بدا وكأنه "ملاكم" في تدريبات اليوم، جزء من نظره ليس على مايرام بسبب الإلتهاب، سيكون بخير وسيتدرب السبت".

المزيد عن: مونديال روسيا مدرب بلجيكا لوكاكو رياضة البرتو الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
16:00
-
الأرجنتين
أوروجواي
-
x
20:00
-
البرتغال
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 3:00:09 AM