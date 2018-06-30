مدرب بلجيكا يؤكد جاهزية لوكاكو ويوضح آخر تطورات إصابة فيرمايلين
السبت 30/يونيو/2018 - 01:19 ص
عمر عبد العزيز
أكد روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، أن
مهاجمه العملاق روميلو لوكاكو صار بخير، وجاهز لمواجهة منتخب اليابان في ثمن نهائي
مونديال روسيا.
وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: "لوكاكو أكمل تدريبات
يوم الجمعة مع زملائه، وليست لديه أي مشكلة، وهو مستعد للمشاركة أساسياً".
وأضاف: "فيرمايلين تعرض لضربة في عينه، بدا وكأنه
"ملاكم" في تدريبات اليوم، جزء من نظره ليس على مايرام بسبب الإلتهاب، سيكون
بخير وسيتدرب السبت".