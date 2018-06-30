مدرب بلجيكا يؤكد جاهزية لوكاكو ويوضح آخر تطورات إصابة فيرمايلين

أكد روبرتو مارتينيز ‏المدير الفني للمنتخب البلجيكي، أن مهاجمه العملاق روميلو لوكاكو صار بخير، وجاهز لمواجهة منتخب اليابان في ثمن نهائي مونديال روسيا.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: "لوكاكو أكمل تدريبات يوم الجمعة مع زملائه، وليست لديه أي مشكلة، وهو مستعد للمشاركة أساسياً".

وأضاف: "فيرمايلين تعرض لضربة في عينه، بدا وكأنه "ملاكم" في تدريبات اليوم، جزء من نظره ليس على مايرام بسبب الإلتهاب، سيكون بخير وسيتدرب السبت".