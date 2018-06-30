انتخاب السفير جهاد ماضي لعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة

فاز السفير جهاد ماضي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت الْيَوْمَ الجمعة ٢٩ يونيو بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد أن حصل على أغلبية ١٢٧ صوتا.





وفي تصريح للسفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى ان انتخاب ماضي يأتي كحلقة جديدة من سلسلة النجاحات التي حققتها مؤخرا الدبلوماسية المصرية بالأمم المتحدة وبالعديد من المنظمات الدولية، والتي كان أخرها انتخاب مصر لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضوية لجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي يعكس حجم التقدير الدولي الواسع لدور مصر على الساحة الدولية، وما تقدمه من قيمة مضافة وإسهامات موضوعية لإثراء العمل الدولي متعدد الأطراف.





وجاء انتخاب السفير جهاد ماضي لعضوية لجنة حقوق الطفل للمرة الثالثة على التوالي، حيث سبق ان تم انتخابه مرتين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥، كما سبق أن تولى منصب نائب رئيس اللجنة، و هو ما يؤكد على الاهتمام الذي توليه الدولة لموضوعات حقوق الطفل، وحرصها على دفع جهود الإصلاح التشريعي والتنفيذي والمؤسسي لضمان رعاية هذه الحقوق في مصر ، بما في ذلك من خلال المجلس القومي للأمومة والطفولة.



