العميد: أكاديمية خاصة لنادي بيراميدز.. وصلاح جديد في الكرة المصرية قريبا

أكد أحمد حسن المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز إف سي، والقائم بمنصب المشرف العام على الكرة بالنادي، أن النادي بمثابة قوة على الساحة الرياضية المصرية، وأن مستثمر سعودي هو من يستثمر بعد شرائه لهذا الكيان.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "روسيا 2018" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية أن سبورت، أن النادي سوف يقوم بعمل أكاديمية خاصة للاعبين الموهوبين من الناشئين، تحت رعاية خبير هولندي، من أجل ظهور محمد صلاح جديد للكرة المصرية.

يذكر أن نادي بيراميدز إف سي يترأسه مستثمر سعودي وقام بضخ الملايين لشراء أبرز اللاعبين في الدوري المصري ومن بينهم مجدي أفشة وأحمد جمعة ورجب بكار ورباعي برازيلي بجانب جهاز فني برازيلي.