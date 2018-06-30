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عاجل.. أحمد حسن يرفض الإعلان عن هوية المستثمر في نادي بيراميدز

السبت 30/يونيو/2018 - 12:58 ص
عاجل.. أحمد حسن يرفض الإعلان عن هوية المستثمر في نادي بيراميدز
أحمد حسن
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علي شحاتة
 

أكد أحمد حسن المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز إف سي، والقائم بمنصب المشرف العام على الكرة بالنادي، أن النادي بمثابة قوة على الساحة الرياضية المصرية، وأن مستثمر سعودي هو من يستثمر بعد شرائه للنادي.

 

ورفض أحمد حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "روسيا 2018" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية أن سبورت، الإعلان أن تركي ال الشيخ هو من قام بشراء النادي، مؤكدًأ أن كل شئ سيتضح في وقته.

 

يذكر أن نادي بيراميدز إف سي يترأسه مستثمر سعودي وقام بضخ الملايين لشراء أبرز اللاعبين في الدوري المصري، ومن بينهم مجدي أفشة وأحمد جمعة ورجب بكار ورباعي برازيلي بجانب جهاز فني برازيلي.

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