عاجل.. عامر حسين: نقترح إقامة الدوري من دور واحد الموسم المقبل

اعتبر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مواعيد البطولات الإفريقية وكأس الأمم سبب أزمة الدوري الجديد، لأن هناك بطولة انتقالية لدوري الأبطال، حيث تنتهي البطولة الحالية في نوفمبر المقبل، وتبدأ النسخة الجديدة بعدها بـ5 أيام وهو ما يعني أن الفرق التي ستصل للنهائي ستلعب 18 مباراة في وقت قصير جدا.

وقال حسين في تصريحات لبرنامج تامر وبشير علي قناة HC الفضائية، إن هذه الحسبة المعقدة تتزامن مع استعداد الأهلي والزمالك والإسماعيلي للمشاركة في البطولة العربية أي يلعبون 70 مباراة في الموسم وهو أمر صعب للغاية.

وشدد حسين على أن الكاف كان عليه أن يطبق المرحلة الانتقالية في بطولاته الإفريقية في عام لا تلعب فيه بطولة كأس الأمم الإفريقية، أو يلعب دور الـ16 بخروج المغلوب مثل باقي الأدوار بدلا من لعب دور المجموعات.

وكشف أن هناك اقتراح بلعب الدوري من دور واحد في الموسم المقبل لتخفيف الحمل على اللاعبين.