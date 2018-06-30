رمضان: رفض أي ممثلة التعاون الفني معي يهدم تاريخها في المستقبل





أوضح خلال لقائه فى برنامج "مساء

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" المذاع على قناة "

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" تقديم الإعلامي أسامة كمال،

















نفى الفنان محمد رمضان، إستيائه من رفض إحدى الفنانات مشاركته أحد أعماله الفنية، مشيرًا إلى أنه لم يغضب منها وإنما عليها، لان أمر مثل ذلك ربما يهدم تاريخها بعد فترة."ثقة فى الله، بعد فترة إذا تحدثت عن رفض هذه الفنانة عمل معي سيتم انتقادها من الجمهور".