حكيم يخطف الأضواء ببيروت (صور)





كرمت إدارة مهرجان بيروت الدولي "Biaf" في دورته التاسعة والتي تحمل اسم الفنان العالمي الراحل عمر الشريف المطرب حكيم نتيجة إسهاماته في الساحة الفنية.





وخطف حكيم، الأضواء في العاصمة اللبنانية عندما قدم إحدى أغنياته وتفاعل معه الحضور بشكل كبير.





وسادت حالة من البهجة في الاحتفالية التي عقدت بساحة النجمة بحضور شخصيات عالمية من مختلف مجالات الحياة.







