محمد رمضان: 45 مليون جنيه أجري في المسلسل.. ولا أتقاعس عن دفع الضرائب
السبت 30/يونيو/2018 - 01:30 ص
مريم الشريف
قال الفنان محمد رمضان، إنه يحصل على 45 مليون فى المسلسل الذي يقوم ببطولته خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنه يدفع جميع الضرائب المستحقة عليه، بما فيها القيمه المضافة.
وأوضح خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنه لا يتقاعس إطلاقًا عن دفع الضرائب لأنها حق البلد بحسب قوله.
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