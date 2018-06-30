وفاء عامر عن أزمة المنتخب: هناك نية مبيتة للهجوم على الفنانين

انتقدت الفنانة وفاء عامر، الهجوم الذي شنه البعض على الفنانين الذين سافروا لتشجيع المنتخب المصري في كأس العالم.

وقالت وفاء خلال تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "كانت لدي حيرة بشأن صحة حضور مجموعة من الفنانين والمشاهير لدعم مصر في أي محفل دولي وقلت لا نذهب".

وتابعت: "ثم تراجعت عن الأمر وقلت لهم اذهبوا من أجل دعم مصر والكل يذهب على حسابه الشخصي، وهل لو كان الفريق صعد سيتم الهجوم علينا؟".

وأضافت: "أنا بتابع السوشيال ميديا بشكل كبير وأرى أن هناك نية مبيتة للهجوم على الفنانين".

وتساءلت: "من يرفض الذهاب لبطولة كأس العالم ومصر تلعب فيها، في ناس على السوشيال ميديا تشن هجوم حاد على المشاهير لإثارة الجدل".