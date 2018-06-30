رمضان عن "محمد صلاح": "كسر الواقع وأصبح أفضل لاعب في إنجلترا"





وأوضح خلال لقائه فى برنامج "مساء

dmc

" المذاع على قناة "

dmc

" تقديم الإعلامي أسامة كمال،









أكد الفنان محمد رمضان، أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ومهاجم نادي ليفربول كسر الواقع، مضيفًا:" صلاح شاب قروي بسيط أصبح أفضل لاعب فى إنجلترا، وهذا بفضل نجاحه وطموحه".أن النجاح يأتى بعد الصبر، مشيرًا إلى أنه يرفض كلمه مستحيل فى حياته.