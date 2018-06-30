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رمضان عن "محمد صلاح": "كسر الواقع وأصبح أفضل لاعب في إنجلترا"

السبت 30/يونيو/2018 - 01:15 ص
رمضان عن محمد صلاح: كسر الواقع وأصبح أفضل لاعب في إنجلترا
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مريم الشريف
 

أكد الفنان محمد رمضان، أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ومهاجم نادي ليفربول كسر الواقع، مضيفًا:" صلاح شاب قروي بسيط أصبح أفضل لاعب فى إنجلترا، وهذا بفضل نجاحه وطموحه".

وأوضح خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن النجاح يأتى بعد الصبر، مشيرًا إلى أنه يرفض كلمه مستحيل فى حياته.


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