روجينا: لا توجد مشاكل بين هيفاء هبي وغادة عبد الرازق.. وحرب كرموز خطوة سينمائية هامة

وصرحت روجينا: "أنا لم أكره المخرج الراحل يوسف شاهين، ولكن غضبت عندما وعدنى بأن أكون بطلة لإحدى أفلامه وأسند فيما بعد البطولة لفنانة أخرى".

وكشفت روجينا أن كل ما ينشر عن مشاكل بين الفنانه غادة عبد الرازق وهيفاء وهبي مجرد شائعات كاذبة، مضيفة: "أنا اشتغلت مع الإثنين وكل منهما بيركز في عمله ومن امتع الكواليس اللى تعايشت فيها وأيضا من أحب الشخصيات التى قدمتها هي الأعمال التي شاركت فيها معهم".

وتحدثت أيضا عن الحادثة التى تعرضت لها بسيارتها وتركت أثرًا فى وجهها وبسببها ابتعدت عن القيادة لمده 6 شهور بسبب خوفها.





وعن فيلم حرب كرموز أكدت قائلة: "هو تجربة مهمه بالنسبة لى ومهمه لأمير كرارة وفى تاريخ السينما لأنه فيلم فيه شغل ومجهود كبير وهو يدور حول حقبة زمنية معينه وتقوم بتجسيد دور شقيقة أمير كرارة".





وقالت روجينا: "أنا تزوجت أشرف زكي وعندى 19 سنه والزواج وهو دائمًا سند وظهر لى ولم يكن إعاقة فى عملى برغم انه شخصية قيادية وسي السيد داخل المنزل وعصبى وعمره ماكان رومانسي".





واختتمت روجينا تصريحاتها أثناء البرنامج قائلة: "أنا بحب أنغام، وبحب اختيارها لأفكار ومواضيع أغانيها اللى بتختارها وهى من أهم الاصوات لمصر وأنا فخورة بها".







