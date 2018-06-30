تعرف على نصيحة عمر الشريف لـ"محمد رمضان"





أعرب الفنان محمد رمضان، عن أمله في الوصول إلى العالمية من خلال مصر، دون الذهاب إلى الخارج، مشيرًا إلى أن هذه كانت نصيحة الفنان العالمىي الراحل عمر الشريف له.

خلال لقائه فى برنامج "مساء

dmc

" المذاع على قناة "

dmc

" تقديم الإعلامي أسامة كمال،





وتسائلقائلًا: "لماذا لا أصبح عالمي من مصر، فالفنان عمر الشريف قال لى أنني يمكنني بإصراري إيصال مصر إلى السينما العالمية".