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تعرف على نصيحة عمر الشريف لـ"محمد رمضان"

السبت 30/يونيو/2018 - 12:58 ص
تعرف على نصيحة عمر الشريف لـمحمد رمضان
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مريم الشريف
 

أعرب الفنان محمد رمضان، عن أمله في الوصول إلى العالمية من خلال مصر، دون الذهاب إلى الخارج، مشيرًا إلى أن هذه كانت نصيحة الفنان العالمىي الراحل عمر الشريف له.


وتسائل خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، قائلًا: "لماذا لا أصبح عالمي من مصر، فالفنان عمر الشريف قال لى أنني يمكنني بإصراري إيصال مصر إلى السينما العالمية".

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