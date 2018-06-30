انطلاق فترة الإعداد لفريق بطا في القسم الثالث

أعلن باسم عبد الستار المدير الفني لفريق مركز شباب بطا، أن فترة الإعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثالث ستنطلق في الثالثة والنصف من عصر اليوم السبت، على ملعب بطا.

وأشار عبد الستار إلى أن المرحلة الأولى من الإعداد ستتضمن متابعة اللاعبين الناشئين، بجانب مشاركة اللاعبين القدامى والجدد.

وأضاف المدير الفني بأن الجهاز المعاون له يضم محمد عابدين مدرب عام وإسلام الصعيدي مدرب مساعد وشادي هشام مخطط أحمال ومحمود ممدوح مدرب حراس مرمى، والذي سبق له تدريب حراس مرمى بنها، والأنصار السعودي، والداخلية، وأحمد سعيد مدير إداري وشئون اللاعبين ووفائي فريد علاج طبيعي.