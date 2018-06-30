رمضان: أتمنى يكتب عني أني رجل مخلص لوطني لم أهرب من الجيش في عز نجوميتي







كما أوضح خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن الإخلاص لا يتجزأ حيث انه مخلص لوطنه وعمله وزوجته.





وأشار في سياق مشابه إلى أنه تربى فى منطقة المنيب، والتى يفتخر بها.









كشف الفنان محمد رمضان، أنه يتمنى أن يكتب عنه فيما بعد، أنه كان رجلًا مخلصًا لوطنه لم يهرب من الجيش فى عز نجوميته