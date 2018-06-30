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وكيله: الأهرام لم يطلب شراء محمد عواد

السبت 30/يونيو/2018 - 12:17 ص
وكيله: الأهرام لم يطلب شراء محمد عواد
محمد عواد
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الفجر الرياضي
 

كشف محمد شيحة وكيل الحارس محمد عواد، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن طلب الأهرام شراء حارس الوحدة السعودي،  خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقال شيحة تصريحات لبرنامج تامر وبشير على قناة HC الفضائية، إن الأهرام لم يطلب شراء محمد عواد حارس الإسماعيلي والمعار إلى الوحدة السعودي مقابل 5 ملايين دولار، وحول رفض العرض المغري أكد أنه من الممكن أن تصل قيمته إلى 10 ملايين بنهاية الموسم المقبل حال تألقه في السعودية، ولكن المؤكد أن اللاعب على ذمة الوحدة السعودي حاليا.

 

وأضاف أن اتحاد الكرة لم يطلب منه سير ذاتية لمدربين أجانب من أجل خلافة كوبر في المرحلة القادمة.

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