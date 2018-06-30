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عاجل.. وكيل كوبر يفجر مفاجأة عن وجهته المقبلة

السبت 30/يونيو/2018 - 12:15 ص
عاجل.. وكيل كوبر يفجر مفاجأة عن وجهته المقبلة
هيكتور كوبر
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أحمد عبد الحفيظ
 

 

أكد محمد شيحة وكيل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أن كوبر اقترب من التدريب في الصين بعد تلقيه عروضا للعمل هناك، مشيرا إلى أن كوبر لا يفكر في الأمور المالية وكل همه المشروع التدريبي واكتفي بطلب الحصول على مكافآت حال تحقيق أهدافه وهو ما حدث بالفعل، مشيرا إلى أن كوبر نفذ المطلوب منه في العقد مع اتحاد الكرة.

 

وقال شيحة تصريحات لبرنامج تامر وبشير على قناة HC الفضائي،ة إن الأهرام لم يطلب شراء محمد عواد حارس الإسماعيلي والمعار إلى الوحدة السعودي مقابل 5 ملايين دولار، وحول رفض العرض المغري أكد أنه من الممكن أن تصل قيمته إلى 10 ملايين بنهاية الموسم المقبل حال تألقه في السعودية، ولكن المؤكد أن اللاعب على ذمة الوحدة السعودي حاليا.

 

وأضاف أن اتحاد الكرة لم يطلب منه سير ذاتية لمدربين أجانب من أجل خلافة كوبر في المرحلة القادمة.

المزيد عن: هيكتور كوبر منتخب مصر محمد عواد محمد شيحة كوبر الصين الأهلي أخبار الرياضة
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